ГКНБ: Пресечена коррупционная схема по факту систематических поборов денежных средств в ОЗАГСПРН Кара-Сууского района Ошской области

Бишкек, "Саясат.kg". Ведется следствие.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе продолжающегося по демонтажу коррупционных систем, в рамках соответствии следственно-оперативных мероприятий выявлена и пресечена коррупционная схема по факту систематических поборов денежных средств в Межрегиональном отделе ДРН при МЦР КР (ОЗАГСПРН Кара-Сууского района Ошской области) со стороны должностного лица.

Установлено, что специалист ОЗАГСПРН Кара-Суйского района «А.С.Р.» на постоянной основе осуществляла поборы с граждан за оказание государственных услуг в сфере регистрации населения.

По данному факту возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.337 УК КР (Злоупотребление должностным положением).

Ведется следствие.