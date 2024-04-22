Видео - ГКНБ задержал Имамидина Ташова

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.

ГКНБ КР в результате проведенных остро чекистских мероприятий 22 апреля 2024 года в с.Каинды Панфиловского района Чуйской области был задержан разыскиваемый за покушение к насильственному захвату власти гражданин КР И.Ташов.

Так, И.Ташов задержан после незаконного пересечения госграницы КР и РК на пути следования из г.Алматы в г.Кара-Балта, где планировал организовать временный штаб по консолидации сил для проведения акции протеста с последующим захватом власти.

Ранее со стороны ГКНБ КР гражданин КР Ташов Имамидин Асамидинович, 02.08.1983 г.р., был объявлен в межгосударственный розыск за призыв к насильственному захвату власти и Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций.

Находясь в розыске И.Ташов проводил активную вербовочную работу через социальные сети путем введения в заблуждение населения для захвата власти.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.