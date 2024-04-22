В Бишкеке откроется персональная выставка Белека Джумабаева «Непогасшая звезда»

Художник стоял у истоков кыргызской книжной графики, и внес значительный вклад в развитие книжной иллюстрации.
В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 23 апреля состоится открытие персональной выставки мастера Белека Джумабаева «Непогасшая звезда», собранной из музейных фондов.
Как сообщают организаторы, в этом году исполнилось бы 85 лет живописцу и графику Белеку Джумабаеву. Художник стоял у истоков кыргызской книжной графики, и внес значительный вклад в развитие книжной иллюстрации.
Широко известны циклы его иллюстраций к народным эпосам, произведениям кыргызской классики и детской литературы. Венцом его творчества считается цикл «Портреты богатырей и красавиц». Работы из этого цикла вошли в золотой фонд кыргызской графики.
Заметное место занимают и живописные работы мастера, в которых он рассказывает о родной земле. Эти работы подобно графическим объединены в циклы.
Самым большим является цикл, включающий работы «Мать», «Сын», «Заблудились», «Осенний день в горах», «Рассказ охотника».
На выставке представлены 16 графических и 37 живописных произведений Белека Джумабаева.
Всех желающих приглашают посетить юбилейную выставку мастера.
Кабар