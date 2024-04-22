В мечетях Ошской области крали пожертвования. Задержан подозреваемый

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в краже пожертвований в мечетях.

Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

По ее данным, ранее в районный отдел внутренних дел Кара-Суу поступила информация о том, что неизвестные взломали ящики с пожертвованиями, которые были установлены в мечетях, и похитили денежные средства.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК КР. Задержан подозреваемый, им оказался уроженец Джалал-Абадской области А.Д., 1997 года рождения.

Установлено, что он взломал ящики с деньгами в четырех мечетях и похитил их. По предварительным сведениям, сумма похищенного составила около 250 тысяч сомов.



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