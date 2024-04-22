В Бишкек возвращаются дожди и грозы. Прогноз погоды на 22-25 апреля

На следующей неделе в Бишкеке снова будут дожди и грозы, хотя будет очень тепло.

Такой прогноз дают синоптики.

22 апреля в столице ночью без осадков и до +12 градусов. Днем возможен дождь, температура до +24 градусов.

23 апреля будет такая же погода. Ночью без осадков и до +13 градусов. Днем ожидаются дожди и грозы и до +24 градусов.

24 апреля в Бишкеке ночью снова без осадков и тепло — до +13 градусов. Днем снова возможны дожди и до +24 градусов.

25 апреля сохранится аналогичная погода. Ночью до +12 градусов и без осадков, а днем будет дождливо и до +22 градусов.

26-27 апреля сохранится неустойчивая погода, температура воздуха существенно не изменится.



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