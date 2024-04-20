ГКНБ КР задержал иностранного гражданина, состоящего на учете как член ОПГ

Бишкек, "Саясат.kg". Он осенью 2023 года вне контрольно-пропускного пункта незаконно пересек государственную границу и скрывался на территории КР.

ГКНБ КР в ходе противодействия криминальным элементам и организованным преступным группировкам получены данные о том, что на территории КР скрывается иностранный гражданин, в преступные планы которого входило совершение ряда тяжких преступлений, в том числе разбойные нападения.

Так, в рамках следственно-оперативных мероприятий установлен и задержан неоднократно судимый гражданин Республики Казахстан «С.А.А.», 1990 года рождения, с ноября 2022 года находившийся в международном розыске правоохранительных органов РК. Последний с целью избежания наказания, осенью 2023 года вне контрольно-пропускного пункта незаконно пересек государственную границу и скрывался на территории КР.

В настоящее время «С.А.А.» водворён в Учреждение - 21 СИН при МЮ КР, проводятся следственно-оперативные мероприятия.