Видео - Пресечен международный наркоканал

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ продолжает работу по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела задержан наркоторговец, организовавший международный канал поставок наркотических средств с сопредельными государствами.

В частности, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был произведен обыск по месту жительства гражданина «М.Ж.Н.», где было обнаружено наркотическое средство «чарс» афганского происхождения общим весом 366,48 грамм.

По имеющейся оперативной информации, дом «М.Ж.Н.» служил в качестве перевалочной базы для транспортируемых наркотиков, где еженедельно проходило порядка 2 кг гашиша.

17 апреля 2024 года при проведении следственных мероприятий гражданин «М.Ж.Н.» был задержан и водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР.

ГКНБ продолжает работу по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков.