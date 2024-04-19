МИД рекомендует кыргызстанцам воздержаться от поездок в регион Ближнего Востока

По их данным, не рекомендуется ехать в Израиль, Иран, Сирию, Ирак, Ливан и на палестинские территории.
В связи с сохраняющейся напряженной обстановкой в регионе Ближнего Востока Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в регион. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По их данным, не рекомендуется ехать в Израиль, Иран, Сирию, Ирак, Ливан и на палестинские территории.
При этом гражданам, находящимся в этих странах, необходимо усилить меры собственной безопасности, до стабилизации обстановки.
Телефоны экстренной связи, по которым граждане Кыргызстана могут обратиться за помощью или консультацией:
- посольство Кыргызской Республики в Турецкой Республике: +905456896800;
- посольство Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия: +966583769945;
- посольство Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран: +989352505226;
- посольство Кыргызской Республики в Государстве Кувейт: +96525359951.
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