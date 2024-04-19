Европейский инвестиционный банк готов финансировать проект Камбаратинской ГЭС-1

Об этом сообщил сайт кабинета министров.

Исполняющий обязанности управляющего директора Европейского инвестиционного банка Маркус Бернд выразил большую заинтересованность в финансировании проекта Камбаратинской ГЭС-1. Об этом сообщил сайт кабинета министров.

«Маркус Бернд высоко оценил и отметил, что такие авторитетные финансовые институты, как Всемирный банк, Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, выразили готовность финансировать проект строительства Камбаратинской ГЭС-1. Он добавил, что это обстоятельство свидетельствует о том, что данный проект является весьма перспективным и актуальным на сегодняшний день», — говорится в сообщении.

Маркус Бернд определил ключевых представителей банка, которые приступят к изучению проекта и вопросов его финансирования, отметили в кабмине.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/292052/