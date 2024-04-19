Видео - В Алайском районе государству возвращен центральный автовокзал

Бишкек, "Саясат.kg". Рыночная стоимость центрального автовокзала оценивается на сумму 65 миллионов 350 тысяч сомов.

В рамках мер по возврату в государственную собственность ранее незаконно выведенных в частную собственность объектов инфраструктуры городов и районных центров, ГКНБ установлено, что расположенный в а/а Гульчо центральный автовокзал, ранее принадлежащий государственному акционерному обществу «Гулша-автобекети», был в свое время незаконно приватизирован.

В ходе соответствующей проверки установлено, что ответственные лица ГАО «Гулша-автобекети» (центральный и единственный автовокзал Алайского района) продали 70% акций государственной компании, которому принадлежали; земельный участок с общей площадью порядка 0,42 гектаров и административное здание 135 кв. метров.

Далее, эти же лица в сговоре с должностными лицами Гульчинского сельского округа в 2015 году получили правоустанавливающие документы. Данный автовокзал, в настоящее время, функционирует как общественный рынок, и от аренды торговых точек ежемесячная прибыль порядка 500 тыс. сомов уходило в частные карманы.

Данный фактор напрямую противоречил целевому назначению объекта и порождал негативные отношение у населения и водителей такси, которые из-за отсутствия автовокзала были вынуждены организовывать стихийные точки автостанций на других улицах а/а Гульчо Алайского района.

По этому факту в рамках досудебного производства были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в результате которых в добровольном порядке возвращен государству центральный автовокзал с земельным участком площадью 0,42 гектаров вместе с административным зданием 135,0 квадратных метров.

Рыночная стоимость центрального автовокзала оценивается на сумму 65 миллионов 350 тысяч сомов.

Мероприятия по выявлению и возврату в государственную собственность незаконно приватизированных объектов продолжается.