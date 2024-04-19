В Астане прошло заседание аксакалов Кыргызстана и Казахстана

Госсекретарь Суйунбек Касмамбетов подчеркнул важность сохранения и продвижения кыргызско-казахских культурных связей.

Государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов принял участие в круглом столе аксакалов и творческой интеллигенции Кыргызстана и Казахстана, сообщает пресс-служба президента.

Мероприятие прошло в рамках официального визита Садыра Жапарова в Казахстан. В работе круглого стола приняли участие госсоветник РК Ерлан Карин, вице-министр культуры и информации Ербол Аликулов, общественные и культурные деятели, а также руководители государственных органов.

Касмамбетов отметил, что кыргызы и казахи — братские народы, объединенные общей культурой, литературными и историческими связями.

"Основой братства и дружбы между двумя народами является понимание друг друга без переводчика и тесные культурные связи. Благодаря этому в устном творчестве, истории, поэзии, литературе много общих идей, жанров, тем, которые находят отклик в творчестве писателей и акынов", — сказал госсекретарь.

По его словам, литературные связи двух народов известны благодаря выдающимся мыслителям Ахмету Яссави, Жусупу Баласагыну, акынам Токтогулу Сатылганову, Осмонкулу Болебалаеву, Калыку Акиеву, Алымкулу Усенбаеву и другим. Творчество основоположников профессиональной кыргызской литературы, таких как Касым Тыныстанов, Сыдык Карачев и Касымалы Баялинов, широко освещалось в казахских газетах и журналах, а работы Магжана Жумабаева и Сакена Сейфуллина оказали значительное влияние на кыргызскую литературу.

Касмамбетов также отметил особый вклад Чокана Валиханова и Мухтара Ауэзова в изучение эпоса "Манас". Он подчеркнул, что кыргызско-казахские литературные связи продолжают процветать благодаря великим писателям Чингизу Айтматову и Мухтару Шаханову. Госсекретарь напомнил, что в произведениях Айтматова подробно описаны благородные представители казахского народа.

"Его дружбу и творческие связи с казахскими писателями Мухтаром Ауэзовым, Калтаем Мухамеджановым, Олжасом Сулейменовым, Шерханом Муртазой, Мухтаром Шахановым можно назвать историческим фактом, о котором будут рассказывать из поколения в поколение", — добавил Касмамбетов.

Он подчеркнул важность сохранения и продвижения кыргызско-казахских культурных связей, которые продолжают оставаться ключевыми в сближении и сотрудничестве двух народов.

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