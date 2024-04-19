Наибольший ущерб от потенциального землетрясения понесет Ошская область — $50,4 млн (исследование)

При анализе авторы также учитывали возможную интенсивность землетрясений в каждой области.
Аналитики провели оценку потенциальных потерь активов в случае возникновения землетрясения с учетом стоимости сооружений в разных регионах Кыргызстана. Об этом сообщается в исследовании Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР, 2024).
При анализе авторы также учитывали возможную интенсивность землетрясений в каждой области.
Согласно данным GEM, размер среднегодового ущерба от землетрясений в Кыргызстане составляет $143,8 млн. Самый высокие показатели отмечаются в Ошской ($50,4 млн) и Жалал-Абадской ($41,5 млн) областях.
Наибольшее значение показателя отношения среднегодовых потерь от землетрясений к стоимости активов наблюдается в Жалал-Абадской, Ошской и Иссык-Кульской областях, наименьшее — в Таласской области.
Tazabek