Жители Жалал-Абада выступили против развития рыбохозяйственной отрасли на реке Нарын, - Минприроды

Межведомственная комиссия с участием депутатов фракции «Ыйман нуру» во время рабочего визита в Жалал-Абад встретилась с местными жителями.

Как сообщила пресс-служба Минприроды, жители выразили недовольство в отношении многочисленных рыбных хозяйств на реке Нарын. По их словам, эти хозяйства стали причиной резкого увеличения числа бактериологических, вирусных и других заболеваний. В связи с этим они выступили против дальнейшего развития рыбохозяйственной отрасли на реке Нарын.

Департамент экологического мониторинга Минприроды провел отбор пробы воды из реки Нарын для выявления загрязняющих веществ.

В состав межведомственной рабочей комиссии во главе депутатов ЖК вошли руководители Минфина, МИД, МЧС, ГКНБ, Минздрава и ГАУГУ.

Экология АКИpress