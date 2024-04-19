В Сокулуке мошенник дважды продал один и тот же участок

В Сокулукском районе задержан подозреваемый, продавший земельный участок дважды, сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, в ОВД обратилась гражданка С.Ф. с просьбой принять меры в отношении гражданина М.А., который в декабре 2022 года продал ей земельный участок в 5,4 гектара, расположенный в селе Военно-Антоновке за 42 тыс. долларов США, однако в последующем он этот же земельный участок продал третьим лицам.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Сокулукского района и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 209 (мошенничество) УК КР.

По подозрению в совершении данного преступления задержан М.А. и водворен в ИВС.

В настоящее время устанавливается причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.

«В случае, если имеются пострадавшие лица от преступных действий гражданина М.А., просим обратиться в ОВД Сокулукского района или же по номеру телефона дежурной части 0312 60 75 67, 03134 5 33 80», — сообщили в милиции.

Следствие продолжается.

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