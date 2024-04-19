В Чуйской области строится картофелеперерабатывающий завод

В Кен-Булунском айыл окмоту Ысык-Атинского района Чуйской области строится картофелеперерабатывающий завод, который обеспечит сотни людей работой.

Как сообщает полномочное представительство президента в регионе, самое важное здесь не только создание рабочих мест, но и возможность стабильной реализации сельскохозяйственной продукции для фермеров.

Отмечается, что многие дехкане сталкиваются с проблемой низких цен на картофель из-за избытка урожая.

«Хранение этого продукта является дорогостоящим и затратным процессом, поэтому переработка в крахмал и другие продукты позволит продавать по более высокой цене, что является наиболее выгодным вариантом», — говорится в сообщении.

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