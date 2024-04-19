Русский театр драмы приглашает пенсионеров на бесплатный показ спектакля

24 апреля Русский театр драмы им. Ч. Айтматова приглашает пенсионеров на благотворительный показ спектакля "Река Потудань".

"Река Потудань" - это великая притча о любви. О мужчине и женщине, застигнутых любовью посреди голода, смертей и болезней. Им, обожженным войной, предстоит пройти долгий путь навстречу друг к другу. Им предстоит заново научиться любить. И только это чувство становится для героя новой надеждой и спасением.

Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия Баатр Колаев.

Начало спектакля - в 17:00. Вход свободный.



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