Самопровозглашенный аким Кара-Суйского района отказался от участия в выборах

Решение принято на основании заявления самого кандидата об отказе от участия в досрочных выборах 28 апреля.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила на своем заседании решение о лишении Руслана Маматова статуса кандидата в депутаты на досрочных выборах по Кара-Суйскому избирательному округу №9.

Решение принято на основании заявления самого кандидата об отказе от участия в досрочных выборах 28 апреля.

О Маматове известно, что во время октябрьских событий 2020 года он занял место акима Кара-Суйского района, хотя ротации тогда не проводили. Самоназначенец тогда пояснял, что не захватывал власть, а "держал контроль" в администрации, чтобы кто-нибудь не уничтожил здание. Также он был депутатом Кашкар-Кыштакского айылного кенеша, руководил одноименным айыл окмоту.

Кроме того, от участия в выборах в том же округе №9 отказался еще один кандидат - Дамирбек Давлянов (родился в 1986 году, пенсионер МВД).

Напомним, ранее депутаты Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, Нурлан Ражабалиев и Айбек Осмонов сдали мандаты. По этим округам назначены внеочередные выборы. В них принимает участие 35 кандидатов. Бюджет на выборы - 23 млн сомов. Выборы пройдут 28 апреля. Агитационный период начался 8 апреля.

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