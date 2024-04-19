Компания семейства Ротшильдов проявила интерес к проектам в Кыргызстане

Сторонами отмечено, что данная встреча станет отправной точкой для углубления партнерства между Кыргызской Республикой и Citibank .

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочего визита в Вашингтон (США) встретился с представителями крупнейшего международного банка Citibank и компании Rotschild & Co. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Сообщается, что руководство Citibank выразило заинтересованность в поддержке финансовых проектов, способствующих развитию экономики и укреплению финансовой стабильности в Кыргызстане.

Сторонами отмечено, что данная встреча станет отправной точкой для углубления партнерства между Кыргызской Республикой и Citibank.

Кроме этого, на встрече с членом правления компании Rotschild & Co Ариэль Малар де Ротшильд обсуждались вопросы развития финансового рынка, а также меры по стимулированию инвестиций и поддержке развития финансового сектора.

Представитель компании выразила интерес к дальнейшему сотрудничеству с Кыргызстаном и поддержке проектов, способствующих модернизации экономики и укреплению финансовой системы, горнорудной отрасли, говорится в сообщении.

Напомним, Ариэль Малар де Ротшильд приезжала в Кыргызстан в феврале текущего года.

Справка

Rothschild & Co. - финансово-холдинговая компания, которая контролируется французской и английской ветвями семьи Ротшильдов, со штаб-квартирой в Лондоне. Это флагман банковской группы Ротшильдов.

Банковский бизнес фирмы охватывает области инвестиционно-банковской деятельности, реструктуризации, корпоративного банкинга, прямых инвестиций, управления активами и частного банковского обслуживания. Также известно, что фирма выступает в качестве советника и кредитора правительств и крупных корпораций. Кроме того, компания имеет собственный инвестиционный счет в сфере прямых инвестиций.



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