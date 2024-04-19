ГКНБ: Выявлены факты хищения бюджетных средств в городе Талас

Бишкек, "Саясат.kg". По результатам аудиторской проверки установлен предварительный ущерб интересам государства в размере более 6 млн. сомов.

ГКНБ КР выявлена и пресечена коррупционная схема по выводу денежных средств путем необоснованного списания материальных средств в Муниципальном предприятии по оказанию коммунальных услуг г.Талас.

В отношении ответственных руководителей и работников указанного Муниципального предприятия возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением.

По результатам аудиторской проверки установлен предварительный ущерб интересам государства в размере более 6 млн. сомов.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела, а также других лиц, причастных к данной коррупционной схеме.