Обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве задержали в Кыргызстане

По его словам, сейчас следствие устанавливает, кто были сообщниками Владимира Головченко и где они находятся.

Обвиняемый в подрыве машины экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова Владимир Головченко задержан на территории Кыргызстана. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Владимира Головченко задержали в Кыргызстане, где он пытался скрыться от следствия. Задержать его удалось благодаря взаимодействию кыргызских и российских силовых структур», — сказал собеседник агентства, не уточнив иных подробностей задержания.

По его словам, сейчас следствие устанавливает, кто были сообщниками Владимира Головченко и где они находятся.

Как следует из материалов дела, обвиняемый имеет вид на жительство в Украине, где проживает его жена, и гражданство Кыргызстана. Здесь проживают его мать и другие родственники.

Информацию The Insider подтвердил источник в Госкомитете национальной безопасности Кыргызстана. Он рассказал, что в ходе задержания Владимира Головченко схватили на улице, погрузили в машину и отвезли в аэропорт. По его словам, на дело наложен гриф «секретно».

18 апреля Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Владимира Головченко.

12 апреля автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова взорвался на парковке на севере Москвы. Мужчина получил ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, рассказывает meduza.

Через четыре дня ФСБ отчиталась о задержании 41-летнего россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля. Имя задержанного не сообщили. В ФСБ утверждали, что после начала войны подозреваемый уехал в Украину, где в октябре 2023 года его завербовали сотрудники СБУ. Вернувшись в Москву в марте 2024 года, он собрал бомбу и заминировал автомобиль Василия Прозорова по заданию украинских спецслужб, говорилось в сообщении.

На следующий день ФСБ сообщила о задержании гражданина России и Молдовы 1994 года рождения, который, по версии спецслужбы, привез в РФ из-за рубежа взрывчатку, впоследствии заложенную под автомобиль.

Василий Прозоров — бывший подполковник Службы безопасности Украины. В марте 2019 года он на пресс-конференции в Москве заявил, что с апреля 2014 года и вплоть до своей отставки в 2018 году «по идеологическим мотивам» сотрудничал с Россией. В Службе безопасности Украины утверждали, что уволили Василия Прозорова «за служебное несоответствие — систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера».



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291986/