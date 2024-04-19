На продажу выставлены объекты Камчи Кольбаева и Райымбека Матраимова. Список

Бишкек, "Саясат.kg". Государственное агентство по управлению государственным имуществом приглашает к участию в электронном аукционе по реализации объектов недвижимости.

Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики продолжает выставлять на открытые аукционы объекты, перешедшие в государственную собственность в рамках проводимой Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики борьбы с организованной преступной деятельностью и коррупцией (активы К.Асанбека и Р.Матраимова).

1.Нежилое помещение, расположенное в г.Бишкек, ул.Рыскулова 79б

Сведения об объекте: нежилое помещение №2 общей полезной площадью 181,1 кв.м, расположено в городе Бишкек, по улице Рыскулова, 79б. Объект представляет собой нежилое помещение коммерческого назначения. Помещение оборудовано и имеет необходимые условия для использования по целевому назначению. Конструктивная система здания - железобетонный каркас с кирпичным заполнением, фундамент бетонный ленточный. Инженерные сети - центральное, внутренняя отделка: стены - под левкас, потолки - подвесные, пол - ламинат. Наружная отделка - фактурная штукатурка.

Стартовая стоимость - 38 601 000 сом (тридцать восемь миллионов шестьсот одна тысяча).

Шаг электронного аукциона – 200 000 сом (двести тысяч)

2.Земельный участок, расположенный в СТ «Салкын-Тор» (800 кв.м)

Земельный участок общей площадью 800,0 кв.м, расположен по адресу: Чуйская область, Аламудунский район, село Арашан, СТ «Салкын-Тор»

Сведения об объекте:

Назначение - садово-дачный земельный участок;

Форма участка - трапециевидная;

Состояние - удовлетворительное;

Транспортная доступность - на личном транспорте удовлетворительная;

Доступные инженерные коммуникации-вода и электричество проходят рядом с участком. Обременения отсутствуют.

Стартовая стоимость - 6 239 100 сом (шесть миллионов двести тридцать девять тысяч сто).

Шаг электронного аукциона – 50 000 сом (пятьдесят тысяч сом)

3.Земельный участок 39 900,0 кв.м, расположенный в городе Чолпон-Ата, курортно-рекреационная зона

Земельный участок общей площадью 39 900,0 кв.м (без учета строений на нем), расположен по адресу: Иссык-Кульская область, город Чолпон-Ата, курортно-рекреационная зона.

Сведения об объекте:

Назначение - курортно-рекреационная зона;

Форма участка - неправильная трапециевидная;

Состояние - хорошее;

Транспортная доступность - хорошая на личном транспорте;

Качество дорог - асфальтированные.

Доступные инженерные коммуникации - канализация подключена к очистным сооружениям пансионата «Зето», холодная вода - скважина на участке, электричество проходит рядом с участком с северной стороны. Обременения отсутствуют.

Стартовая стоимость- 142 657 200 сом (сто сорок два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч двести).

Шаг электронного аукциона – 100 000 сом (сто тысяч)

4. Земельный участок общей площадью 5324, 0 кв.м, расположенный по адресу: Чуйская область, Аламудунский район, село Орто-Сай, улица Солнечная

Земельный участок общей площадью 5324,0 кв.м, расположен по адресу: Чуйская область, Аламудунский район, село Орто-Сай, улица Солнечная.

Сведения об объекте:

Назначение - под многоэтажные жилые здания и сооружения. «Земли населенных пунктов».

Форма участка - неправильная трапециевидная;

Состояние – удовлетворительное.

Транспортная доступность –частично удовлетворительная.

Доступные инженерные коммуникации - отсутствуют;

Обременения отсутствуют.

Стартовая стоимость - 92 011 000 сом (девяносто два миллиона одиннадцать тысяч)

Шаг электронного аукциона – 300 000 сом (триста тысяч)

5. Земельныйучасток общей площадью 2443,0 кв.м, расположен по адресу: город Бишкек, улица Токтоналиева,88

Земельный участок общей площадью 2443,0 кв.м, расположен по адресу: город Бишкек, улица Токтоналиева,88.

Сведения об объекте: Земельный участок расположен по адресу: г. Бишкек, ул. Токтоналиева,88, в центральной части города. Район является активно-развивающимся в плане сноса старых строений (в основном индивидуальных жилых домов) и строительства новых современных зданий различного назначения. Вблизи объекта оценки расположен парк отдыха им. Ата-Тюрк.

Район расположения объекта оценки имеет развитую производственную инфраструктуру: линии электропередачи, подъездные пути, коммуникационные сети и др. Доступность общественного транспорта – хорошая.

Стартовая стоимость- 58 338 000 сом (пятьдесят восемь миллиона триста тридцать восемь тысяч).

Шаг электронного аукциона – 100 000 сом (сто тысяч)

6. Земельный участок общей площадью 600,0 кв.м, расположенный по адресу: город Бишкек, улица Токтоналиева, 94

Земельный участок общей площадью 600,0 кв.м, расположен по адресу: город Бишкек, улица Токтоналиева, 94.

Сведения об объекте: Земельный участок площадью 600,0 кв.м расположен по адресу: г. Бишкек, ул. Токтоналиева-94, в центральной части города. Район является как активно-развивающимся в плане сноса старых строений (в основном индивидуальных жилых домов) и строительства новых современных зданий различного назначения. Вблизи объекта оценки расположен парк отдыха им. Ата-Тюрк. Район расположения объекта оценки имеет развитую производственную инфраструктуру: линии электропередачи, подъездные пути, коммуникационные сети и др. Доступность общественного транспорта – хорошая.

Стартовая стоимость - 17 837 000 сом (семнадцать миллионов восемьсот тридцать семь тысяч).

Шаг электронного аукциона – 100 000 (сто тысяч)

7. Однокомнатная квартира с мансардой, расположенная по адресу: город Ош, улица Аматова,1, квартира №57

Однокомнатная квартира площадью 51,90 кв.м с мансардой площадью 57,80 кв.м, расположенная по адресу: город Ош, улица Аматова,1, квартира №57.

Сведения об объекте: однокомнатная квартира площадью 51, 90 кв.м с мансардой площадью 57,80 кв.м, расположенная по адресу: г. Ош, ул.М. Аматова дом №1, кв. 57, находится на 12-этаже жилого дома в жилом комплексе «Томирис». ЖК «Томирис» в Оше находится на улице Мырзалы Аматова, 1, в двухстах метрах от мэрии г. Ош и детского центра «Мээрим».

Район расположения объекта оценки является одним из престижных мест в городе с необходимой инфраструктурой и хорошей экологической обстановкой – рядом расположен парк им. Т.Сатылганова и полностью отсутствует промышленное производство.

Стартовая стоимость- 8 183 000 сом (восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи).

Шаг электронного аукциона – 20 000 (двадцать тысяч)

8. Двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: город Ош, улица Ленина,938

Двухкомнатная квартира площадью 60,5 кв.м, расположенная по адресу: город Ош, улица Ленина,938.

Сведения об объекте: Двухкомнатная квартира обшей площадью 60,5 кв. м, расположена в северной части г. Ош, с.Жийделик, по ул. Ленина №938. Местоположение объекта: находится недалеко от автовокзала г.Ош, обеспечивая отличную транспортную доступность и удобный доступ ко всем районам города. Местоположение отличается развивающейся инфраструктурой: вблизи находятся магазины, медицинское учреждение, а также кафе и рестораны, новые постройки, что делает его одним из перспективных и наиболее удобных для жизни мест в городе.

Стартовая стоимость- 5 012 000 сом (пять миллионов двенадцать тысяч).

Шаг электронного аукциона – 20 000 (двадцать тысяч)

9. Нежилое помещение, расположенное по адресу: город Ош, пр.Масалиева,98в

Нежилое помещение общей площадью 1400,0 кв.м, расположено по адресу: город Ош, пр.Масалиева,98в.

Сведения об объекте: Нежилое помещение площадью 1400,0 кв.м. в строящемся 14-этажном жилом доме с мансардой, торговыми центрами, социально-коммерческими помещениями на нижних этажах и автопаркингом, по адресу: г.Ош, пр.Масалиева № 98в.

Объект состоит из 4-х отдельных жилых квартир и нежилых помещений, расположенных на разных этажах указанного строящегося дома и расположены в следующем порядке:

- нежилое помещение площадью 647,0 кв.м. на 3-м этаже блока «А» жилого комплекса;

- нежилое помещение площадью 267,5 кв.м. на 1-м этаже блока «Б» жилого комплекса;

- нежилое помещениеплощадью 314,0 кв.м. на 1-м этажеблока «Б» жилого комплекса;

- 4-х комнатная квартира площадью 171,5 кв.м. на 15-м этаже блока «Б» жилого комплекса, 2-й подъезд.

Суммарная площадь помещений составляет 1400,0 кв.м.

Указанный жилой комплекс незавершен строительством в части отделочных работ. Объектрасположен на одной из центральных улиц города Ош. Район расположения объекта является активно развивающимся в плане строительства новых современных зданий различного назначения и имеет развитую производственную инфраструктуру: линии электропередачи, подъездные пути, коммуникационные сети и др. Доступность общественного транспорта – отличная.

Стартовая стоимость - 149 825 000 сом (сто сорок девять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч)

Шаг электронного аукциона – 100 000 (сто тысяч)

10. Земельный участок с недостроенными зданиями, расположенный по адресу: Иссык-Кульская область, город Чолпон-Ата, 3-й микрорайон

Земельный участок общей площадью 20 000,0 кв.м с недостроенными зданиями, расположен по адресу: Иссык-Кульская область, город Чолпон-Ата, 3-й микрорайон

Сведения об объекте: Земельный участок площадью 20 000,0 кв.м. (2,0 га) с недостроенными зданиями расположен в 3-м микрорайоне города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

Район расположения объекта имеет развитую производственную инфраструктуру: линии электропередачи, подъездные пути, коммуникационные сети и др. Доступность общественного транспорта – хорошая. На земельном участке имеются незавершенные строительством строения.

Стартовая стоимость - 37 606 000 сом (тридцать семь миллионов шестьсот шесть тысяч)

Шаг электронного аукциона – 100 000 (сто тысяч)

Условия участия в электронном аукционе:

Место проведения - портал электронной торговой площадки http://auctionetp.gov.kg

Дата начала приёма заявок – 15 апреля

Дата окончания приема заявок – 29 апреля

Дата начала электронного аукциона– 29 апреля.

1.пройти регистрацию на портале электронной торговой площадки http://auctionetp.gov.kg

2.заполнить электронную заявку, прикрепить необходимые документы

3.произвести оплату гарантийного взноса в размере 10 процентов от стартовой цены указанного объекта в соответствии с выданным кодом на электронной торговой площадке.

Перечень необходимых документов для участия в электронном аукционе:

Для физических лиц:

1. Электронная заявка на участие в электронном аукционе;

2.Документ, удостоверяющий личность физического лица или доверенность на имя представителя, уполномочивающую его выступать от имени физического лица и совершать соответствующие сделки заверенная в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

4. Внесение на расчетный счет Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики гарантийного взноса в размере 10 процентов от стартовой стоимости объекта в соответствии с выданным кодом на электронной торговой площадке.

Для юридических лиц:

1. Электронная заявка на участие в электронном аукционе;

2. Доверенность на имя представителя, уполномочивающую его выступать от имени юридического лица и совершать соответствующие сделки заверенная в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

3.Заверенные в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке копии учредительных документов;

4.Нотариально заверенная в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

6.Решение уполномоченного органа юридического лица на совершение сделки по приобретению объекта, документы, подтверждающие полномочия представителя (руководителя);

7.Внесение на расчетный счет Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики гарантийного взноса в размере 10 процентов от стартовой стоимости объекта в соответствии с выданным кодом на электронной торговой площадке.

Вышеуказанные документы представляются претендентами на государственном (кыргызском) и/или официальном (русском) языках.

Дополнительнаяинформация по вопросу участия в электронном аукционе размещена на портале электронной торговой площадки http://auctionetp.gov.kg и официальном сайте Госимущества https://mammulk.gov.kg, телефоны для справок: +996 (312) 61 40 76.

Порядок внесения гарантийного взноса и его возврата.

Перечисление гарантийного взноса осуществляется в соответствии с выданным кодом на электронной торговой площадке.

Гарантийный взнос возвращается претенденту и участнику электронного аукциона в следующих случаях и порядке:

-в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приёма заявок гарантийный взнос возвращается претенденту не позднее 10 банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве;

-в случае если участник электронного аукциона не признан победителем либо электронный аукцион признан несостоявшимся, гарантийный взнос возвращается в течение 10 банковских дней с даты подведения итогов электронного аукциона.

Примечание:

Электронный аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

Победителем электронного аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект.

Победителю электронного аукциона гарантийный взнос не возвращается и засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. В случае отказа от подписания протокола об итогах электронных торгов или заключения договора купли-продажи, гарантийный взнос победителю электронного аукциона не возвращается и перечисляется в республиканский бюджет.

При уклонении или отказе победителя от заключения в десятидневный срок договора купли-продажи государственного имущества, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней направляет участнику, занявшему второе место (на один шаг ниже), уведомление о присуждении победы, который должен подписать договор купли-продажи в течение трех рабочих дней, с даты поступления уведомления.

Уведомление о признании победителем участника, участника занявшего второе место, осуществляется посредством электронной торговой площадки.

Победителям (предложивший наибольшую сумму/ занявший второе место и получивший уведомление о присуждении победы), отказавшимся от заключения договора купли-продажи, гарантийный взнос не возвращается и направляется в доход государства.



