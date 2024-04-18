КР и РФ: Развитие партнерских связей на благо обоих народов

В Кыргызстан прибыла крупная делегация из России.

В настоящий момент они находятся с рабочей поездкой в Таласской области.

Состав внушительный: начальник Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, зам. начальника Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, профессор Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Вадим Смирнов. Также в поездке участвуют торговый представитель РФ в КР Айнур Сманов и руководитель представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев.

Как стало известно VB.KG, в рамках гуманитарной миссии представители РФ ознакомились с учебными заведениями региона. Были посещены школы СШ им. Шаршенбая, с. Кызыл-Сай, СШ им. Эшенаалы уулу Сейитбек, с. Бакыян.

От РФ при содействии компании "Альянс Алтын", в рамках поездки в подарок образовательным учреждениям переданы компьютерная и оргтехника, а также ценные учебные материалы. Как признаются педагоги, подобные подарки не только благоприятно повлияют на учебный процесс, но и станут новым мостом дружбы между КР и РФ. Тем более, когда школы, особенно в регионах, испытывают острую нехватку подобной техники и качественных учебных пособий. Также школам КР от России переданы: интерактивные доски, принтеры, ноутбуки и другое оборудование, необходимое для современного образовательного процесса.

Не остался без подарка и Центр поддержки изучения русского языка Таласского госниверситета. Ему в знак дружбы подарен современный компьютер. Посетили представители делегации и филиал академии "Алтын Туйун". Ей вручены 20 комплектов робототехники.

Отдали российские представители и дань памяти кыргызскому красноармейцу М. Омуралиеву, погибшему в годы ВОВ под Ржевом. Церемония возложения венка стала одним из ключевых моментов нынешний миссии РФ в КР. Тем более, когда в мире все больше предпринимается попыток стереть память об общей истории наших народов в борьбе за мир и свободу в ВОВ, а также попытки переписать историю.

Затем представители делегации посетили ветерана Великой Отечественной войны А. Арстанбекова.

Все это еще раз наглядно показывает, с каким трепетом и дружественным настроем относятся к нам наш стратегический партнер – Россия. Подобных примеров такого тесного сотрудничества у Кыргызстана, пожалуй, нет. И это лишь гуманитарная часть нынешней поездки представителей РФ в КР.





URL: https://www.vb.kg/436537