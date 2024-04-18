Депутат требует отправить в отставку главу МВД. Что ответили в ведомстве

Пресс-служба МВД отреагировала на заявление депутата Жогорку Кенеша Айгул Айдаровой, которая сегодня на заседании раскритиковала Улана Ниязбекова.

«С момента назначения Улана Ниязбекова на должность министра внутренних дел подразделениями МВД проведен ряд организационных и иных мероприятий, направленных на улучшение охраны правопорядка, повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение безопасности населения, создание условий для мирной и стабильной жизни граждан.

Реализован ряд мер по оптимизации структуры ведомства, повышению качества предоставления сервисных услуг населению, усилены профилактические меры по охране общественного порядка.

Складывается ощущение, что депутат парламента — бывший следователь милиции пытается делать все для того, чтобы выставить в неприглядном свете перед общественностью руководство МВД и принимаемые меры меры по улучшению материально-технического обеспечения и условий труда сотрудников», — говорится в ответе ведомства.

Айгул Айдарову призвали «занимать объективную позицию, а не увлекаться голословными препирательствами».

В пресс-службе МВД считают: если сравнить сегодняшнюю ситуацию и условия пятилетней давности, то имеются значительные изменения в работе всего Министерства внутренних дел и его подразделений.

«Значительно улучшилось материально-техническое обеспечение. За три года построен и сдан в эксплуатацию 61 объект. Организованы строительно-монтажные и ремонтные работы на 200 объектах, а на 50 продолжаются ремонтные работы. Достигнуты положительные результаты в повышении эффективности работы милиции, реализован ряд мер по внедрению цифровых технологий в правоохранительной сфере.

По поводу неправомерных действий сотрудников милиции при задержании гражданина в городе Кочкор-Ате сообщаем, что по результатам служебной проверки приказом МВД за действия, порочащие репутацию сотрудников органов внутренних дел, наложены дисциплинарные взыскания на 13 сотрудников УВД Джалал-Абадской области. Начальник УВД области освобожден от должности и назначен на другую должность с понижением», — отмечено в сообщении.

В МВД опровергли утверждения депутата о том, что распределение квартир было несправедливым.

По его данным, всего в декабре 2023 года выделено 216 квартир нуждающимся в жилье. Они выделялись тем, кто стоит в списке первоочередников, в том числе многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также пенсионерам и семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников.

Напомним, Айгул Айдарова заявляла, что к ней обратились многодетные сотрудники милиции с жалобой на то, что им выделили однокомнатные квартиры, при том что некоторые сотрудники с одним ребенком получили трехкомнатные. Айдарова попросила, чтобы в МВД пояснили, как распределялись квартиры между сотрудниками.



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