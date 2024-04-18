Видео - Пресечена деятельность транснациональной группы, занимающейся незаконной торговлей человеческими органами

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время, продолжаются необходимые мероприятия, по установлению других лиц, имеющих причастность к данным преступлениям.

Одним из элементов национальной безопасности является здоровье населения, в связи с чем ГКНБ Кыргызской Республики на постоянной основе проводит комплекс оперативно-розыскных по обеспечению безопасности в данной сфере. В результате проведенных целенаправленных мероприятий выявлена противоправная деятельность международной преступной группировки, которая организовала устойчивый незаконной канал по продаже человеческих органов за пределы страны.

В рамках возбужденного уголовного дела, в результате проведения следственно-оперативных мероприятий установлена гражданка «К.А.К.», которая по предварительному сговору с «З.Р.З.» организовала канал продажи человеческих органов. «К.А.К.» наладила поиск пациентов в зарубежных клиниках для трансплантации почек и готовых заплатить крупные суммы денег (до 80 тысяч $). Далее, на территории КР т.н. «вербовщики» за денежное вознаграждение находили доноров, которых обманным путем склоняли предоставить свои внутренние органы для трансплантации.

Доноры в обязательном порядке проходили медицинское обследование, где независимо от состояния организма всегда выдавалось положительное заключение, после чего организаторы путем коррупционных схем изготавливали поддельные документы о родстве с пациентом (необходимые для предоставления в клинику, где будет проходить операция), и далее выезжают за пределы КР.

Установлено, что доноры за одну свою почку в среднем получали от 1 до 7 тысяч долларов США, вербовщики – до 3 тысяч долларов США за каждого направленного донора, а значительная часть денег доставалась организатору канала – от 30 до 70 тысяч $.

17 апреля 2024 года при контролируемой отправке очередного донора за пределы КР для последующей пересадки почки на территории аэропорта «Манас» задержаны граждане Кыргызской Республики «К.А.К.» и «З.Р.З.».

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий «К.А.К.» и «З.Р.З.» задержаны и водворены в ИВС ГКНБ КР.

В настоящее время, продолжаются необходимые мероприятия, по установлению других лиц, имеющих причастность к данным преступлениям.