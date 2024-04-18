Глава Минтранса Текебаев поделился планами по строительству дорог

Дороги - это не только удобный способ перемещения между городами.

Они играют важнейшую роль в развитии страны. От дорожной сети зависит как связанность территорий и обороноспособность государства, так и экономический рост. Но с дорогами в Кыргызстане долгое время были проблемы. Сейчас все меняется на глазах.

Ожидается, что в этом году будет завершено строительство альтернативной дороги Север-Юг. Подрядчики успеют к указанному сроку? Как вы оцениваете качество дорог, которые строят китайские компании? На эти и другие вопросы в интервью СМИ ответил министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Тилек Текебаев.

- Строительство альтернативной автодороги Север-Юг, которая имеет стратегическое, экономическое и социальное значение для развития страны, началось в 2014 году. Из пяти проектов ее строительства только на двух осталось завершить работы. Это участок Эпкин - Башкууганды протяженностью 70 км, на котором до конца строительного сезона планируется уложить 24 км нижнего слоя и 56 км верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Предстоят работы по обустройству вентиляции, электричества и бетонирования тоннеля через перевал Кок-Арт, которые планируется завершить этой осенью.

Кроме этого, министерство строит новые объекты в рамках проекта Север-Юг. Чтобы максимально снизить риск от схода лавин и обезопасить путь для автомашин, возводим защитные сооружения - две галереи и три эстакадных моста возле порталов тоннеля через перевал Кок-Арт. Прорабатывается и вопрос строительства 25 км объездной дороги Барпы-Сафаровка, которая позволит разгрузить густонаселенные участки автодороги Север-Юг в Джалал-Абадской области.

За последние года два Минтранс приобрел большое количество техники. Это повлияло на качество строительства и обслуживание дорог?

- На нашем балансе находится 18 тысяч 942,86 км автодорог и, безусловно, приобретенная в лизинг новая китайская дорожно-строительная техника, распределенная по ДЭПам (дорожно-эксплуатационным предприятиям) в областях, повысила и объемы строительства, и качество укладки асфальтобетонного покрытии. А также улучшила и оперативность работ по летнему и зимнему содержанию и обслуживанию автодорог, особенно на стратегических международных дорогах и на таких перевалах, как Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель, Долон, Кызарт и других.

Вместе с тем нередко можно увидеть, что зимой на горных дорогах дорожники вручную рассыпают песок. Почему вручную?

- Ручная подсыпка инертных материалов производится в основном на местных автодорогах. Отметим, что в декабре 2023 года материально-техническая база госпредприятия "Кыргызавтожол" при Минтрансе пополнилась 30 единицами снегоуборочных лопат и 30 единицами пескоразбрасывателей. И, конечно, обновление материально-технической базы ГП "Кыргызавтожол" позволит в будущем полностью уйти от ручной подсыпки противоскользящих материалов. Более того, в 2024 году планируется закупить еще 453 единицы дорожно-строительной техники у китайских коллег. И, пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность китайским коллегам за оказываемую помощь в предоставлении спецтехники в лизинг.

Как повлияло создание Дорожного фонда при вашем министерстве на развитие отрасли? Сколько средств поступило в него в прошлом году?

- В 2023 году в Дорожный фонд поступило 4 миллиарда 517 миллионов 314,7 тысяч сомов из ожидаемых 3 миллиардов 949 миллионов 299 тысяч сомов. Создание фонда, безусловно, положительно сказалось на развитии дорожной отрасли страны. За счет финансирования и из него были проведены работы по ремонту, реконструкции и строительству дорог, что улучшило инфраструктуру транспортной сети по всей стране. А это в свою очередь сказалось на безопасности дорожного движения, сокращении времени в пути и стимулировании экономического развития регионов Кыргызской Республики.

Насколько известно, министерство планирует провести реконструкцию участка трассы Арал-Суусамыр (дорога Бишкек – Ош). Когда начнутся строительные работы, и как долго они будут вестись?

- Сейчас ведем переговоры с донором по проекту реконструкции трассы Арал-Суусамыр с 195 по 274 километр, ее протяженность составляет более 70 км. Ожидаемая дата начала строительных работ - 2025 год. Донором здесь выступает Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). Предварительная стоимость проекта $120,76 миллиона.

В настоящее время ПИИ "Кыргыздортранспроект" завершил подготовку проектно-сметной документации по этому проекту. В I квартале 2024 года отправили заявку в фонд. В 4 квартале этого года планируется подписание соглашения о финансировании проекта.

На сайте министерства фигурировала сумма 304 миллиона сомов, которые предназначались департаменту наземного и водного транспорта в этом году. На что именно будут потрачены эти деньги?

- Но на сегодня эти данные уточнены, бюджет департамента наземного и водного транспорта утвержден в сумме 278,5 миллиона сомов. Из них на статьи "заработная плата" и "взносы в Социальный фонд" выделено 238,5 млн. сомов, что составляет 85,6% от общего бюджета департамента наземного и водного транспорта. Оставшиеся 40 млн предусмотрены для бесперебойной работы его центрального аппарата, семи управлений и пунктов транспортного контроля для обеспечения качества, безопасности предоставляемых транспортных услуг и сохранности автодорог, а именно: для обслуживания и сопровождения АИС "Электронный транспортный контроль", проверки весов, приобретения форменной одежды, печати, бланков строгой отчетности, командировочные расходы, услуг телефонной связи и интернета, коммунальных услуг.

Несколько лет назад у Минтранса была идея сделать некоторые дороги платными? Сейчас вы отказались от этой идеи или она все еще актуальна?

- Планируется реализация проекта ГЧП "Строительство автомобильной дороги "Бишкек-Кунтуу - Белогорка - Суусамыр", которая после строительства станет платной и альтернативой трассе Бишкек-Ош на перевальном участке Тоо-Ашуу. Платный проезд по новой автомобильной дороге обусловлен тем, что инвестор получает свои деньги за то, что предоставляет водителям возможность пользоваться автодорогой с отличным покрытием, что сокращает время в пути, а главное – повышает его безопасность. Считаю, что идея внедрения платных дорог для привлечения альтернативных источников финансирования по поддержанию и развитию сети наших дорог является актуальной.

Указом Президента КР "О реализации проекта государственно-частного партнерства по строительству и обслуживанию объездной автомобильной дороги вокруг города Узген Ошской области Кыргызской Республики" от 19 декабря 2023 года было поручено кабинету министров до 30 января этого года проработать вопрос ее строительства. Кабинет министров в середине января одобрил проект в режиме "проектной песочницы". Партнером по его реализации определена госадминистрация Узгенского района Ошской области. Утверждены и тарифы на проезд по объездной дороге города Узген. В конце января было подписано соглашения по этому проекту. Проект будет реализован частным партнером в лице консорциума компаний ОсОО "Тез Жол" и ОсОО "Жагалмай".

Многие годы в строительстве дорог активно участвуют китайские подрядные компании. Как вы оцениваете качество их работ?

- Проекты, реализованные компаниями из КНР, входят в такие основные дорожно-транспортные коридоры нашей страны, как автодороги Бишкек-Ош, Север-Юг, Бишкек-Нарын-Торугарт, Ош-Сарыташ-Иркештам, Сарыташ-Карамык и другие международные дорожные коридоры. Общая протяженность участков автодорог, в реконструкции и реабилитации которых участвовали и участвуют компании КНР, составляет около 1680 км (только транспортные проекты Министерства транспорта и коммуникаций КР).

Как показала практика, компании из КНР демонстрируют высокий уровень качества и способность реализовывать самые технически сложные проекты. Например, с 1996 года по сегодняшний день в дорожно-транспортной отрасли были реализованы и находятся на стадии строительства 26 проектов, подрядчиками в которых являются компании из КНР.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

URL: https://www.vb.kg/436500