Кандидата в депутаты обвинили в преждевременной агитации. ЦИК вынес решение

ЦИК отказал в рассмотрении жалобы на кандидата в депутаты по Баткенскому избирательному округу №2 Кенеша Салихова, которого обвиняли в преждевременной агитации.

Заявитель обратился с жалобой на то, что Салихов 5 апреля, до начала предвыборной кампании, проводил агитацию среди местного населения. Заявитель просил принять меры в соответствии с законом. Также были предоставлены аудиозаписи, фото, скриншоты сообщений в WhatsApp.

На заседании заявитель Кубанычбек Бейшенбек уулу пояснил, что он проживает и прописан в селе Сокулук Сокулукского района и не является избирателем Баткенского избирательного округа. По просьбе друга по имени Тологон из Баткена он обратился с заявлением в ЦИК КР с просьбой принять меры в отношении Салихова за нарушение правил предвыборной агитации.

Сам кандидат тоже принимал участие в заседании онлайн.

Изучив доводы в заявлении Бейшенбек уулу и приложенные к нему материалы, ЦИК принял решение отказать в рассмотрении заявления, поскольку его автор проживает в селе Сокулук Сокулукского района, соответственно, не является избирателем Баткенского одномандатного избирательного округа №2. Следовательно, являясь избирателем другого территориального избирательного округа, он не вправе обращаться в ЦИК с заявлением о принятии мер к Салихову.

"В аудиозаписи, приложенной к заявлению, не содержатся признаки призыва избирателей кандидатом Салиховым голосовать в его пользу, голосовое выступление Салихова неразборчивое и содержит слова о другом обстоятельстве, не связанном с предвыборной агитацией. Представленная фотография с изображением Салихова не представляет конкретных сведений о нарушении порядка проведения предвыборной агитации", - отмечет Центризбирком.

Напомним, депутаты Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, Нурлан Ражабалиев и Айбек Осмонов сдали мандаты. По этим округам назначены внеочередные выборы. В них принимают участие 35 кандидатов. Бюджет на выборы - 23 млн сомов. Выборы пройдут 28 апреля. Агитационный период начался 8 апреля.

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