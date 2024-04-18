Камчыбек Ташиев заявил о чистке в Жогорку Кенеше

По его словам, зачастую избиратели сами виноваты в том, что в Жогорку Кенеш попадают недобросовестные кандидаты.

Камчыбек Ташиев во время выступления на церемонии вручения ключей от квартиры сотрудникам ГКНБ Джалал-Абадского областного управления прокомментировал предстоящие повторные выборы в Жогорку Кенеш в некоторых округах.

По его словам, зачастую избиратели сами виноваты в том, что в Жогорку Кенеш попадают недобросовестные кандидаты.

"Мы, избиратели, сами виноваты в избрании депутатов с деструктивными целями. Избиратели, прошу вас это помнить. Кандидатам со всей ответственностью хочу сказать: если кто-то из вас попытается обмануть или подкупить избирателей, то мы примем меры в рамках закона. Будь то парламент или госслужба, там должны работать порядочные люди. Если кто-то из госслужащих постарается повлиять на ход выборов, то мы и их привлечем к ответственности", - сказал Ташиев.

При этом, добавил Ташиев, ГКНБ продолжит борьбу с коррупцией и проведет читску в парламенте.

"В парламент попали непорядочные люди. Сейчас идет чистка от таких людей. Она продолжится и впредь. Кандидаты не должны питать надежды, что, если у них есть деньги, много знакомых или высокопоставленный родственник, то они смогут стать депутатами. В парламент должны прийти люди, которые готовы служить народу, патриоты своей страны.

Коррупционеров и их родственников в парламенте не должно быть. Вы видите, что мы сейчас очищаем Жогорку Кенеш от них. Результаты видите сами.

За последнее время ушли 5-6 депутатов, многие из них ушли добровольно. Мы им самим показываем их ошибки, и они вынуждены уйти. Ну а тех, кто не уходит, мы привлекаем к ответственности в рамках закона", - сказал глава ГКНБ.

Напомним, с начала года депутатские полномочия Искендера Матраимова, Нурлана Ражабалиева и Абдыбахаба Боронбаева, а также Айбека Осмонова досрочно прекращены согласно поданным заявлениям. В настоящее время суд рассматривает вопрос о мандате Шайлообека Атазова.

По некоторым данным, эти люди входили в окружение Райымбека Матраимова, который задержан по уголовному делу по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Легализация (отмывание) преступных доходов".



URL: https://kaktus.media/499659