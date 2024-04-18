С 20 апреля отключат неплательщиков за газ

Бишкек, "Саясат.kg". Отключение будет производиться с использованием дистанционных электронных клапанов.

Газовые службы «Бишкекгаз», «Чуйгаз», «Ошгаз» и «Джалалабатгаз» уведомляют, что с 20 апреля 2024 г. подача природного газа будет приостановлена абонентам, у которых накопилась задолженность по оплате. Отключение будет производиться с использованием дистанционных электронных клапанов.

Газовые службы отмечают, что при работе с абонентами всегда с пониманием относятся к необходимости надежного газоснабжения в холодное время года, поэтому абонентам была продолжена подача природного газа в осенне-зимний период 2023-2024 гг.

Более того, неплательщиков неоднократно уведомляли о важности оплаты за потребленный природный газ ввиду необходимости своевременного исполнения контрактных обязательств перед внешним поставщиком газа.

Газовые службы просят с пониманием отнестись к вынужденным мерам и просят в ближайшие дни погасить задолженности по оплате за природный газ. Информацию о сумме задолженности/баланс на первое число месяца можно получить на следующих платформах:

1. Справочная служба 4444 (звонок с мобильного бесплатный);

2. Сайт www.gazprom.kg ;

3. Электронные кошельки MEGAPAY, O!Деньги, Balance.kg.