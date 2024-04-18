Кыргызстанцы бросились легализовывать активы. Госнотариусов перевели на шестидневку

В связи с массовой сдачей гражданами спецдекларации об активах возникли очереди в государственных нотариальных конторах Бишкека.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Как уточняется, такая ситуация связана с тем, что, согласно положениям Закона "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц", функция заверения специальной декларации об активах физического лица возложена на государственных нотариусов.

В связи с этим Минюст напоминает, что граждане могут обращаться к частным нотариусам для совершения стандартных нотариальных действий, в том числе для оформления наследственных дел.

Список частных нотариусов, уполномоченных проводить необходимые действия по наследственным делам, можно найти здесь.

Минюст также подчеркивает, что правовой статус государственных и частных нотариусов был на 100% уравнен - в 2023 году в рамках реформы была полностью отменена ранее существовавшая госмонополия.

"Документы, подписанные уполномоченными частными нотариусами, обладают на 100% той же юридической силой, что и документы, заверенные государственными нотариусами. Более того, в рамках системы "Е-Нот 2.0" все документы нотариусов (и частных, и государственных) хранятся в единой цифровой системе с защитой от внешнего вмешательства", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Минюст принимает оперативные меры по снижению нагрузки, в том числе командируя некоторых госнотариусов из районов Чуйской области и переводя государственных нотариусов на шестидневную рабочую неделю с 22 апреля (ранее суббота была неприемным днем в связи с работой по масштабной оцифровке нотариальных архивов).

Кроме этого, сотрудники Минюста командируются в единую государственную нотариальную контору для предоставления консультаций, сказано в сообщении.



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