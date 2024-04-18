Актера Чынгыза Мамаева, обвинявшегося в изнасиловании гражданки Германии, оправдали

Актера Чынгыза Мамаева, которого обвиняли в изнасиловании гражданки Германии, оправдали.

Информацию об этом редакции Kaktus.media подтвердили в Бишкекском горсуде.

Как уточняется, вчера, 17 апреля, приговором Свердловского райсуда Бишкека Чынгыз Мамаев в предъявленном ему обвинении по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Изнасилование" был признан невиновным и оправдан за отсутствием в его деяниях состава преступлений.

Напомним, по версии следствия, 21 марта 2022 г. днем в Бишкеке гражданка Германии гуляла с малолетним сыном, и на одной из улиц к ней стал приставать пьяный мужчина. По ее словам, через некоторое время он напал на нее и изнасиловал.

Мамаев был задержан в качестве подозреваемого по делу - пострадавшая якобы узнала его. Актеру предъявили обвинение .

Свердловский райсуд Бишкека отправил материалы уголовного дела в отношении Мамаева на доследование из-за пробелов в следствии. Затем судебная коллегия Бишкекского горсуда освободила актера из-под стражи.



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