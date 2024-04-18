Жоламан Шаршенбеков — первый кыргызстанец, выигравший три чемпионата Азии подряд

Жоламан Шаршенбеков — трехкратный чемпион Азии по борьбе



Жоламан Шаршенбеков в третий раз подряд выиграл золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе.

На турнире в Бишкеке кыргызстанец одержал 4 победы, потратив на это чуть более 11 минут и не отдав соперникам ни одного балла.

В 2022 году в Улан-Баторе и 2023 году в Астане Шаршенбеков также поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета.

Шаршенбеков стал первым борцом из Кыргызстана, которому удалось три раза подряд выиграть чемпионат Азии.

По две победы подряд имеют Раатбек Санатбаев (1999, 2000), Айсулуу Тыныбекова (2016, 2017 и 2023, 2024), Акжол Махмудов (2022, 2023) и Тайырбек Жумашбек уулу (2023, 2024).

Sport АКИpress