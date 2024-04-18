В ЖК были избраны неподходящие люди, и сейчас идет очистка, которая продолжится, - Ташиев

Ташиев отметил, что госслужащие не должны помогать, участвуя в выборах.

«Теперь не должно быть надежды, что ты будешь избран в ЖК, только потому что много денег или много знакомых, или есть большой родственник, работающий на госслужбе», - отметил 17 апреля заместитель председателя Кабинета министров-председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ в Жалал-Абадском областном управлении Пограничной службы ГКНБ КР, расположенном в городе Шамалды-Сай, сдал в эксплуатацию новый 67-квартирный многоэтажный дом для пограничников.

Он отметил, что сами избиратели должны быть заинтересованы, чтобы в ЖК избрали честных депутатов. «Мы сами, избиратели, виноваты в том, что в ЖК были избраны в коррупции замешанные или с деструктивными целями депутаты. Поэтому, избиратели, учтите это.

А к кандидатам в депутаты ЖК с ответственностью скажу, уважаемые кандидаты, если кто-то из вас попытается подкупить людей или обманным путем получить голоса, мы примем меры в рамках закона.

С этих пор выборы должны быть чистыми, люди с незапятнанной репутацией должны избираться, будь то это парламент или государственные должности. Вот тогда будут в стране развитие и рост. Должен быть порядок везде, только на основе законного порядка сможем развиваться», - сказал он.

Ташиев отметил, что госслужащие не должны помогать, участвуя в выборах.

«Где бы ни проходили выборы, госслужащие, организующие выборы или сотрудники муниципалитетов, никто из вас не должен влиять на выборы. Сам народ должен выбирать того, кого сочтет тем, кто будет честно служить.

Если какой-то госслужащий попытается вмешаться в выборы, мы в рамках закона обязаны будем привлечь к ответственности.

Госслужащие, сотрудники органов прокуратуры, ГКНБ и правоохранительных органов, обратите получше внимания на этот вопрос.

Надо прекратить и то, когда зная, что человек коррупционер, что воровал бюджетные деньги или вредитель, прельстившись деньгами, допускать их на высокие государственные должности.

Если кто-то на каком-то уровне нанесет ущерб государству, обязан будет ответить. А наша цель — чтобы он понес ответственность», - выступил он.

Ташиев отметил, что в парламент были избраны неподходящие люди, и сейчас идет очистка, которая продолжится.

В парламент должны прийти люди с незапятнанной репутацией и преданные стране и народу, люди. Те, кто вышли из простого народа, подчеркнул он.

«А не так, что одни коррупционеры, их братья и родственники. Вот от тех, кто пришел, мы очищаем. Вы видите сами.

И дальше продолжится, итоги сами видите — в парламенте 5-6 депутатов ушли, большая часть — по собственному желанию, потому что показываем им, вынуждаем их уйти по собственному желанию, показывая, что они неподходящие депутаты, что они были избраны неправильно.

А тех, кто не уходит или же законы нарушили, привлекаем к ответственности.

Вся эта работа проводится в рамках закона. Это делается ради будущего страны», - подытожил глава ГКНБ.

28 апреля пройдут досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Баткенскому, Кара-Суйскому и Ошскому одномандатным избирательным округам.

АКИpress