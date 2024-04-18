Ташиев заявил, что руководство силового блока Жалал-Абадской области и полпред ответят вчетвером, если народ области будет недоволен

К.Ташиев: Вы не должны ждать указания сверху, чтобы решать их проблемы.

Руководство силового блока Жалал-Абадской области и полпред ответят вчетвером, если народ области будет недоволен, заявил 17 апреля заместитель председателя Кабинета министров-председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ в Жалал-Абадском областном управлении Пограничной службы ГКНБ КР, расположенном в городе Шамалды-Сай, сдал в эксплуатацию новый 67-квартирный многоэтажный дом для пограничников.

«Руководство правоохранительных органов, новый начальник УВД Жалал-Абадской области пришли, верно? Вы, полковник Асанов, прокурор Жалал-Абадской области, глава жалал-абадского Управления ГКНБ — вы все усерднее работайте, прекратите решать частные проблемы. Решайте проблемы народа. Если народ недоволен, вы вчетвером ответите.

Губернатор, прокурор, начальники УВД области и областного Управления ГКНБ — если народ области будет недоволен, вы вчетвером ответите. Где бы ни возникала проблема народа, вы тотчас должны пойти и решить. Вы не должны ждать указания сверху, чтобы решать их проблемы», - сказал он.

Также Ташиев обратился к народу и ветеранам, попросив их давать информацию в ГКНБ, если на местах местные органы что-то не выполняют или делают неправильно, или если есть неправильное отношение со стороны руководства местных органов.

«Мы обязаны выполнять. Президент перед нами поставил задачу езжать на места и решать проблемы. Кто бы ни был — если не может решить проблемы населения, должен уйти с работы. Глава государства ставит задачу привести на работу людей, которые могут решать проблемы народа.

Все сказанное здесь не должно остаться на словах а должно претвориться в жизнь. Для этого руководители, вы должны усерднее работать», - обратился Ташиев.

- Полномочным представителем президента в области является Абсаттар Сыргабаев.

- Областное управление внутренних дел с 1 апреля возглавил Марлис Асанов.

- Прокурор Жалал-Абадской области – Турусбек Ишеналиев.

АКИpress