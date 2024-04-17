Какие мероприятия пройдут в Кыргызстане к Дню Победы

В Министерстве обороны КР рассказали о запланированных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

Так, на площади Победы в Бишкеке пройдет митинг-реквием, посвященный 79-й годовщине Победы. В торжественном мероприятии планируется участие политического, военно-политического руководства, ветеранов войны, труда и Вооруженных сил страны, дипломатического и военного дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в Кыргызстане, общественности, молодежи и школьников, а также гостей нашей столицы.

Митинг-реквием завершится торжественным маршем личного состава частей бишкекского гарнизона.

Также планируется проведение международной акции "Бессмертный полк".

Кроме того, во всех воинских частях и учреждениях Вооруженных сил будут проведены дни открытых дверей, а в общеобразовательных школах республики пройдут традиционные уроки мужества в честь Дня Победы.

Напомним, что Министерство обороны КР уже несколько лет поддерживает акцию "Сохраним памятники Победы!", инициированную поисковым движением Кыргызстан "Наша Победа-Биздин Жениш". Акция проводится для мониторинга состояния памятников, посвященных тематике Великой Отечественной войны.

Также все желающие могут принять участие в акции "Моя история о войне" - рассказать свои воспоминания, семейную историю о Великой Отечественной войне. Или поделиться своим сокровенным от общения с ветераном Великой Отечественной войны, с которым были знакомы. Для чего можно позвонить по телефону 0555-923-603 (ватсап, телеграмм) или написать на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Ваша история будет размещена на сайте "Вечернего Бишкека".

Уникальность акции в том, что с вами будет беседовать и вести интервью представитель поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш".

Также напоминаем, что в Доме-Музее Фрунзе составлен уникальный каталог книг о Великой Отечественной войне. При этом вы тоже можете внести свой вклад - принести свои книги о войне в дар, и если их нет в каталоге, то они могут войти в коллекцию.

Помимо этого и в столице, и по всей стране будут проходить торжественные мероприятия и концерты, а в преддверии праздника будут проводиться самые различные конкурсы. Так традиционно в конце апреля на различных площадках состоится Международная акция "Диктант Победы". По условиям участия можно обратиться в Русский Дом ( Россотрудничество).





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