Два года на Кумторе будут добывать бедную руду — Минэкономики

По его словам, министерством подготовлены несколько сценариев роста экономики, которые представлены руководству страны.



Около двух лет на Кумторе будут добывать бедную руду, поэтому был выбран базовый сценарий роста экономики Кыргызстана в 6,2 процента, а не самый оптимистичный прогноз в 8,4 процента. Об этом заявил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

По его словам, министерством подготовлены несколько сценариев роста экономики, которые представлены руководству страны. Они включали в себя оптимистичный прогноз развития экономики на уровне 8,4 процента, прогноз с учетом умеренного темпа роста на уровне 7,2 процента и базовый сценарий — 6,2 процента.

После тщательного анализа принято решение остановиться на базовом сценарии развития в 6,2 процента. По его словам, такое решение принято с учетом, что объемы производства на Кумторе в этом году будут увеличиваться на основании низкой базы прошлого года. В первом квартале 2023 года на руднике практически не добывали руду.

«Сейчас Кумтор вышел на свою траекторию. Объем перерабатываемой руды не уменьшился. Но сейчас добывается бедная руда, и мы прогнозируем, что это продолжится еще два года. К проектной мощности рудник выйдет где-то в середине 2025 года. Показатели были рассчитаны с учетом того, что у нас есть риски по выполнению прогнозных показателей», — сказал Амангельдиев.

Поэтому, по словам министра, был выбран прогноз роста экономики в 6,2 процента по итогам года.



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