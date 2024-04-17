Видео - По факту вымогательства взятки задержан следователь СС УВД Ленинского района г. Бишкек

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанный следователь «А.Э.А.» в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС-СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой системной работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах внутренних дел, 15 апреля 2024 года во взаимодействии с СВР МВД КР, в рамках возбужденного ГКНБ КР уголовного дела по факту вымогательства взятки в размере 180 тыс. сом с поличным задержан следователь СС УВД Ленинского района г.Бишкек лейтенант милиции «А.Э.А.».

Установлено, что следователь «А.Э.А.» вымогал денежные средства у гражданина за положительное решение вопроса по уголовному делу фигурантом которого являлся заявитель. При этом, вымогательство осуществлялось под угрозой переквалификации вменяемых статей на более тяжкие.

Задержанный следователь «А.Э.А.» в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС-СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР во взаимодействии с руководством МВД КР проводится соответствующая работа по искоренению коррупционных проявлений в правоохранительных органах.