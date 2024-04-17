В Бишкеке муниципальная инспекция проводит рейды по стройобъектам

15 апреля 2024 года муниципальной инспекцией мэрии Бишкек проверено порядка 34 объекта строительства на основании распоряжения мэрии от 12 апреля 2024.

В ходе рейдовых мероприятий установлено, что на 11 строительных объектах имеются пункты и оборудования для мойки колес большегрузных автомобилей, сообщает мэрия..

Остальные 23 строительных объекта получили предписание в недельный срок установить пункты мойки колес и оборудование для большегрузных транспортных средств.

Таким образом, проверено 34 объекта строительства:

Ленинский район:

— ОсОО Action;

— ОcОО «Эрл групп»;

— ОсОО Ихлас (2 объекта);

— ОcОО «Алтын Курулуш»;

— ОсОО «Браво Билдинг»;

— ОсОО «Свой стиль»;

— ОсОО «Битрейд Импекс»;

— ОсОО «Канат групп»;

— ОсОО «Амир строй»;

— ОсОО «Гарант Девелопмент»;

— ОсОО «Гелиос групп»;

— ОсОО «Райан Билдинг»;

— ОсОО «Кап строй»;

— ОсОО «Роял констракшн».

Первомайский район:

— ОсОО «Доолот Курулуш»;

— ОсОО «Мунара Строй»;

— ОсОО «Роял Констракшн»;

— ОсОО «Авангард курулуш»;

— ОсОО «Турпан строй».

Октябрьский район:

— ОсОО «Аманат строй»;

— ОсОО «Роял Контракшн» (2 объекта);

— ОсОО «Кыргыз Каганат»;

— СК Авангард;

— СК Елизавета;

— СК Кыргыз Каганат.

Свердловский район:

— ОсОО «Авента строй»;

— ОсОО «Delmar Group»;

— ОсОО «Эмарк групп»;

— ОсОО «Башат»;

— ОсОО «Баткен курулуш»;

— ОсОО «Жибек сити констракшн»;

— ОсОО «Туран строй».

Кроме того, за несоблюдение санитарных норм на объекты строительства: ОсОО «Свой стиль», ОсОО «Аманат строй», ОсОО «Ихлас», ОсОО «Туран строй» в соответствии со статьями 114 и 434 Кодекса КР о правонарушениях составлено 4 протокола и наложено штрафов на сумму 69 000 сомов.

Стоит отметить, что ранее мэр Бишкека Айбек Джунушалиев подписал распоряжение, которым поручил Муниципальной инспекции мэрии столицы, главам административных районов города и Департаменту государственного архитектурно-строительного контроля Госстроя усилить работу по обеспечению исполнения требований Правил благоустройства города Бишкек.

Во исполнение упомянутого распоряжения, мэрия Бишкека официально уведомляет заказчиков и подрядчиков строительных объектов на территории города о том, что с 12 апреля 2024 года со стороны соответствующих городских служб будет ужесточен контроль над соблюдением требований к чистоте и экологии в сфере строительства. В частности, в соответствии с п. 8.20 Правил благоустройства строительные компании (подрядные организации) обязаны в течение 10 календарных дней оборудовать строительные объектов пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта.

В случае выявления фактов нарушений Правил, в том числе загрязнения проезжей части улицы или дороги со строительных площадок, поручено принять меры по приостановлению строительных работ на объектах до устранения нарушений.

Муниципальным предприятиям мэрии города Бишкек «Тазалык» и «Бишкекзеленстрой» поручено при необходимости организовать работы по оборудованию строительных объектов пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта за счет средств заказчиков (подрядных организаций) строительных объектов.

Контроль за исполнением распоряжения мэр возложил на управление организационно-контрольной работы центрального аппарата мэрии города Бишкек.

K-News