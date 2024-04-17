В Баткене задержан и утилизирован товар без маркировки и ветеринарного свидетельства

Груз был задержан и водворен на территорию РОВД Кадамжайского района Баткенской области.

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни «Баткен» было остановлено и проверено автотранспортное средство марки «Mercedes» под управлением гражданина Кыргызстана, сообщили в Государственной таможенной службе КР.

В ходе досмотра автомашины был выявлен товар - яйца куриные, в количестве 30 тыс. штук без маркировки производителя.

Кроме этого, водитель предоставил ветеринарные сведения от 20.02.2023 года, где количество куриных яиц составляло 4 тыс. штук.

Груз был задержан и водворен на территорию РОВД Кадамжайского района Баткенской области.

Сегодня,16 апреля, в составе комиссии ветеринарной службы, санитарно-эпидемиологической службы, РОВД Кадамжайского района, председателя айыльного аймака и сотрудников таможенной службы куриные яйца были утилизированы из-за отсутствия соответствующего ветеринарного свидетельства на товар.

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