Кто подвержен заражению клещевым вирусным энцефалитом

К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди независимо от возраста и пола.

Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу. Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках во время работы и отдыха.

Как обезопасить себя от укуса клеща на природе?

Во время прогулок на природе необходима закрытая светлая одежда. Чтобы клещи под нее не заползли, брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке. Голову и шею следует закрыть косынкой.

Для защиты от клещей можно также обрабатывать открытые участки тела и одежду отпугивающими средствами — аэрозолем, мазью, кремом и др.

Находясь в природном очаге клещевого вирусного энцефалита, необходимо каждые 30 минут осматривать одежду и тело, а выявленных клещей снимать.

По возвращении домой снять всю одежду и внимательно осмотреть волосистые части тело, вытрясти одеяло, скатерть, сумки, привезенные с отдыха, вывесить их на солнце.

Наиболее частые места присасывания — уши, грудь, подмышки, шея, паховая область, живот и поясница.

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