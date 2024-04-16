ГКНБ КР прокомментировал проезд бензовозов по дороге совместного кыргызско-таджикского пользования

Бишкек, "Саясат.kg". По данному факту ГКНБ КР проведена проверка, по результатам которой установлено следующее.

Ранее, 6 марта т.г. в отдельных социальных сетях национального интернет-сегмента были опубликованы видео и фотоматериалы с комментариями проезда «бензовозов» с государственными номерами Кыргызской Республики, следующих из г.Канибадам в г.Худжанд Таджикистана по автодороге совместного кыргызско-таджикского пользования в н.п.Арка Лейлекского района КР.

Данные публикации вызвали неоднозначную реакцию отдельных пользователей социальных сетей с резкими обвинениями в контрабандных поставках ГСМ из Кыргызстана в Таджикистан.

По данному факту ГКНБ КР проведена проверка, по результатам которой установлено следующее.

Указанные «бензовозы» действительно принадлежат частной фирме с юридическим адресом в КР, но были переданы в аренду гражданину Казахстана, компания которого оказывает услуги по транспортировке промышленного масла из Узбекистан в Таджикистан. 6 марта, в связи со скоплением автомашин на узбекско-таджикской границе, указанная компания была вынуждена использовать автотрассу «Канибадам-Арка-Худжанд». За рулем арендуемого грузового транспорта находились граждане Узбекистана, в связи с невозможностью въезда Кыргызских граждан на территорию РТ.

С владельцами указанной компании проведена соответствующая профилактическая беседа о недопустимости впредь подобного факта с использованием принадлежащих КР автотранспортных средств.