Сотрудники "Бишкекасфальтсервиса" пили алкоголь и мочились в яму во время ремонта дорог

В УВД Октябрьского района сообщили, что данный факт был зарегистрирован в ЖУИ, начата доследственная проверка.

В милицию доставили сотрудников муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис", которые распивали алкоголь на рабочем месте, а один из них справлял малую нужду в яму на дороге.

В УВД Октябрьского района сообщили, что данный факт был зарегистрирован в ЖУИ, начата доследственная проверка.

В следственную службу доставили пятерых сотрудников предприятия:

- А. И., 1997 года рождения;

- С. Р., 1971 года рождения;

- С. Ж., 1978 года рождения;

- М. Б., 1973 года рождения;

- М. М., 1980 года рождения.

В отношении М. М. составили протокол об административном правонарушении на основании статьи 126 "Мелкое хулиганство" Кодекса о правонарушениях. Его водворили в спецприемник на трое суток.

В отношении остальных составлен протокол об административном правонарушении на основании статьи 127 "Распитие спиртных напитков в общественных местах" Кодекса о правонарушениях.

Нарушителей уволили с работы

В мэрии Бишкека сообщили, что 13 апреля 2024 года работники МП "Бишкекасфальтсервис" написали объяснительную и вышел приказ об их увольнении. Ответственному мастеру и начальнику службы безопасности объявлен выговор.

"На место пригласили сотрудников правоохранительных органов, которые доставили работников предприятия в УВД Октябрьского района. Они написали объяснительную и поехали на медицинское освидетельствование в Городскую клиническую больницу №4 и Республиканский центр психиатрии и наркологии. После прохождения всех мероприятий в отношении сотрудников предприятия составлены протоколы об административном правонарушении Кодекса КР о правонарушениях", - подтвердили в муниципалитете.



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