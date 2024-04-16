Борец Жоламан Шаршенбеков завоевал золото чемпионата Азии в Бишкеке

Жоламан Шаршенбеков завоевал золото чемпионата Азии по греко-римской борьбе.

Отметим, чемпионат проходит в Bishkek Arena в столице.

Шаршенбеков выступал в весовой категории до 60 кг и в финале встретился с Кайто Инабой из Японии.

В первом периоде кыргызстанец вышел вперед со счетом 7:0, во втором заработал еще четыре очка и досрочно выиграл поединок - 11:0.

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Став чемпионом Азии в Бишкеке, он принес первое золото по греко-римской борьбе на этих состязаниях. Отпраздновал свою победу он традиционным сальто.

На этом чемпионате Шаршенбеков стартовал со стадии 1/8 финала и свой первый поединок выиграл досрочно у Супарманто Супарманто из Индонезии (11:0), затем победил Ильхома Бахромова из Узбекистана (8:0). В полуфинальном поединке также досрочно - у иранского борца Амирреза Дехбозорги (11:0) и вышел в финал. На этом чемпионате кыргызстанец не отдал ни одного балла своим соперникам.

Таким образом, Шаршенбеков стал трехкратным чемпионом Азии.



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