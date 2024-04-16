В ГАРТСиВС выявлена коррупционная схема при приеме экзаменов на получение водительских удостоверений

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других причастных лиц.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренных ч.2 ст.337 УК КР «Злоупотребление должностным положением» выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема, организованная отдельными сотрудниками ГАРТСиВС (ранее «Унаа») в целях получения денежных средств от граждан за успешную сдачу теоретических и практических экзаменов ПДД.

Так, специалисты ГАРТСиВС организовали коррупционную схему, где с привлечением посредников из числа гражданских лиц заранее устанавливали контакты с экзаменуемыми лицами и требовали денежные средства за «успешную» сдачу экзаменов ПДД для последующего получения водительского удостоверения.

В рамках организованного комплекса мероприятий на видеосъемку зафиксировано систематическое получение денежных средств специалистом ГАРТиВС «Б.М.Ш.» в размере от 50 тыс. сомов за «успешную» сдачу экзаменов за одного экзаменуемого.

В результате следственно-оперативных мероприятий, 15 апреля 2024 года «Б.М.Ш.» задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других причастных лиц.