В Бишкеке вертолетчики провели экскурсию для школьников

Более 600 учеников некоторых школ Кыргызстана побывали на экскурсии в воинской части 23565 Сил Воздушной обороны в честь Международного дня авиации и космонавтики.

На этот раз особыми гостями, помимо ветеранов авиации, были дети из учебных заведений, причастных к истории военной авиации Кыргызстана: школа имени Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева в селе Беш-Кунгей, школа имени Героя Советского Союза Николая Мирошниченко в селе Садовое и школа № 24 имени Аалы Токомбаева в Бишкеке, в которой учился Герой Советского Союза, летчик-космонавт Корсаков.

В первой части праздника школьников пригласили на праздничное мероприятие, на котором чествовали военнослужащих, а артисты Центрального дома армии представили концертную программу, посвященную авиации.

Сами же военные подготовили презентацию и доклады, рассказав об истории авиации и космонавтики в Кыргызстане. Командир воинской части 23565 рассказал, что в 1941 году во Фрунзе перебазировалась Одесская школа пилотов, которая после войны была преобразована в Фрунзенское военное авиационное училище. В дальнейшем выпускники данного учебного заведения внесли весомый вклад в освоение космоса, среди которых дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, летчик-космонавт Андриян Николаев, Герой СССР и Монгольской Народной Республики, генерал-майор авиации, летчик-космонавт Жугдэрдэмийн Гуррагча. Проходил службу в воинской части на территории Токмока и Герой России и Кыргызстана, летчик-космонавт Салижан Шарипов.

"Дорога в космос начинается со школьной парты и аэродрома! Мы будем рады, если побывав в авиационной части, кто-то решит стать летчиком или военным инженером, космонавтом. И мы благодарны учителям и родителям, которые знакомят своих детей с различными профессиями", - сказал заместитель воинской части Садыр Момуналииев.

Затем школьников ознакомили с авиатехникой и вооружением. Мальчишки и девчонки разбирали оружие и познакомились с современными средствами связи. А самое главное, они смогли задать вопросы молодым техникам, инженерам и вертолетчикам.

Работа вертолета, который выполнял учебные задания в небе, внесла особое настроение в экскурсию на аэродроме. А эмоций было столько, сколько надо, чтобы влюбиться в авиацию. С лету, с одного звука двигателя, ветра от винта, с одной единственной возможности посидеть в кабине вертолета на месте пилота. И как тут не почувствовать себя пилотом, надев наушники, и не прокричать в эфир: "Космос, космос! Я - Земля, прошу команду на взлет".

В музее авиации школьникам рассказали о первых летчиках Киргизкой ССР и истории авиации. Уже по фотодокументам ребята получили представление о видах техники, применяемых в истории Сил Воздушной обороны.





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