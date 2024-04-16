Мелис Тургунбаев: Экология для нас – в первую очередь, здоровье граждан

М.Тургунбаев: Таким образом, общими усилиями удалось повысить качество воздуха этой зимой в Бишкеке.

Прошедший осенне-зимний сезон ознаменовался одной приятной особенностью – Бишкек не лидировал в списке городов с самым грязным воздухом. О том, как это стало возможным, и в целом о проблемах экологии, защиты окружающей среды корреспондент нашего издания поговорил с министром природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Мелисом Тургунбаевым.

Этой зимой город не задыхался от смога как в предыдущие годы. За счет чего удалось улучшить качество воздуха в столице?

- Все, что мы делаем в министерстве, мы делаем, чтобы сохранить для следующих поколений наши природные ресурсы. И, конечно, в первую очередь - здоровье граждан нашей республики. А это - и качество воздуха, и качество воды, которую они пьют, и радиационная безопасность и другое. Во все это сегодня вносится огромный вклад руководством нашей страны. По распоряжению председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова, например, была создана межведомственная комиссия в составе 11 министерств и ведомств по борьбе со смогом. На ее заседаниях ставились конкретные задачи и на следующих встречах все четко докладывали об их исполнении. Таким образом, общими усилиями удалось повысить качество воздуха этой зимой в Бишкеке.

В настоящее время совместно с компанией "Газпром Кыргызстан" в Бишкеке газифицирован 31 жилмассив. В 2023 году было газифицировано 9 населенных пунктов. Что снизило потребление угля примерно на 12 тысяч тонн. В настоящее время к газовым сетям подключено более 14 тысяч новых абонентов. Для приобретения оборудования и подключения к газу введена программа субсидирования льготного кредитования в размере 1 миллиард сомов. Она реализуется через "РСК Банк" и "Айыл Банк" под 8-12. В конце 2023 года 49 горожанам выделили кредиты в размере 5 миллионов 518 тысяч сомов. Кроме того, из 74 котельных "Бишкектеплоэнерго" 22 переведены на газовое и альтернативное отопление, что сократит использование угля на 3 тысячи 600 тонн.

На качество воздуха повлияло и использование новых автобусов на газе?

- Да. Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие в 2023 году приобрело более 850 автобусов. Сегодня город располагает полутора тысячами автобусов и 120 электроавтобусами, каждый из них заменит 4 дизельных буса и исключит сжигание 90-100 тонн дизтоплива. В столице работают 20 муниципальных электротакси. Инвестор готов в будущем расширить их парк до 1000. Чтобы пешеходам было комфортнее передвигаться, в 2023 году был произведен капитальный ремонт тротуаров общей протяженностью - 54 километра. План составляет 94,4 километра. Построено 2,8 километра велодорожек шириной 2-2,5 метра.

Проверили на предмет загрязнения атмосферного воздуха 82 бизнес-субъекта. Согласно Кодексу о правонарушениях, за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу были наложены штрафы более чем на 2 миллиона сомов. Но работы еще много. В столице числится 373 бани и сауны. Из них 259 отапливаются углем, 35 перешли на газовое отопление, 59 не функционируют.

Национальная кампания "Жашыл Мурас" стартовала в начале 2022 года. Что сделано за два года?

- "Жашыл Мурас" составляет основу в улучшении качества воздуха не только Бишкека, но и всей страны. На этот год запланирована посадка 8 миллионов саженцев. В прошлом высадили 7 миллионов 572 тысячи саженцев деревьев и кустарников на площади более 5 тысяч гектаров. К примеру, в Бишкеке было посажено 458 тысяч 328 саженцев.

Насколько известно, многое сделано и в области сохранения биоразнообразия?

- Во-первых, удалось увеличить зарплату егерям, охотоведам, инспекторам. Чтобы их стимулировать, увеличили и сумму иска с 30 до 50 процентов. Увеличили также ставку за охоту. К примеру, если в 2015 году за отстрел барана Марко Поло охотник платил 450 тысяч сомов, то в 2023 году необходимо было заплатить 1 миллион сомов. Что касается вопроса введения моратория на отстрел диких животных, то постановлением кабмина были введены ограничения на отстрел архаров, козерогов, косуль, кабанов и уларов на период с 2017 по 2026 год с чередованием регионов через каждые три года. В Таласской и Джалал-Абадской областях, Аламудунском, Сокулукском, Жайылском и Кеминском районах Чуйской области - с 1 июля 2017 года по 1 июля 2020 года. В Ошской и Баткенской областях, Чуйском, Ысык-Атинском, Московском и Панфиловском районах Чуйской области - с 1 июля 2020 года по 1 июля 2023 года. Как показал анализ, мораторий повлиял на рост численности диких животных, хотя нередки и случаи незаконной охоты.

Но в случае введения моратория на территории Иссык-Кульской и Нарынской областей факты незаконной охоты, на наш взгляд, будут увеличиваться. В охотничьих хозяйствах этих областей долгие годы охранные мероприятия проводились охотпользователями. Кроме того, Ак-Сайская и Арпинская долины Нарынской области, сыртовые зоны Иссык-Кульской области легко доступны для незаконной охоты на копытных животных. Охотпользователи за счет иностранной туристической охоты обеспечивают местное население рабочими местами. С введением моратория в этих областях государство лишит местных жителей возможности заработка, что может привести к увеличению фактов незаконной охоты.

В Иссык-Кульской и Нарынской областях ареал обитания барана Марко Поло составляет 93, Тянь-Шаньского горного барана - 97, Благородного оленя - 60, Сибирского козерога - 60. И, безусловно, охотпользователи в первую очередь заинтересованы в сохранении и приумножении охотничьих ресурсов для их устойчивого использования.

Насколько успешно ведется борьба с браконьерством?

- В 2023 году сотрудники региональных управлений министерства выявили и вскрыли 300 фактов нарушений правил охоты, браконьерства и уничтожения растительного мира. Ущерб составил более 4 с половиной миллионов сомов. При рассмотрении дел взыскано с нарушителей почти 3 с половиной миллиона, или 75 процентов. На нарушителей составляются протоколы, материалы направляются в суды и органы прокуратуры. Никому из них не удается избежать наказания за нарушение закона. И сейчас 11 дел находятся на рассмотрении в судах и органах прокуратуры.

Увеличение штрафов повлияло на снижение браконьерства?

- Безусловно, это отрезвило многих нарушителей. Так, за незаконную добычу архара, марала или медведя иск составляет 1 миллион сомов. Предусмотрено также наказание в виде условного лишения свободы на срок от 1 до 5 лет или конфискация жилых домов.

В регионах есть проблема стихийных свалок. Принимаются ли меры по их ликвидации?

- По всей стране насчитывается сегодня более 400 свалок, где накоплено 16 миллионов отходов. Из них только 110 санкционированных или 26 процентов. Постоянно обновляем базу данных горнодобывающих предприятий, имеющих на балансе промышленные полигоны, хвостохранилища и горные отвалы для размещения отходов производства. Согласно базе, горнодобывающие компании имеют 10 хвостохранилищ и около - 140 горных отвалов. На данный момент мы начали работу по масштабному мониторингу и анализу по всей республике. Когда соберем информацию, сообщим дополнительно.

Что можете сказать о состоянии хвостохранилищ? Какие работы на них проводятся?

- Согласно данным Государственного кадастра отходов горнорудной промышленности, на территории нашей страны расположены 92 объекта с токсичными и радиоактивными отходами горнорудного производства. Из них в ведении МЧС находятся 60 объектов, в том числе 33 хвостохранилища и 27 горных отвалов. Из них радиоактивными являются

23 хвостохранилища и 13 горных отвалов в г. Майлуу-Суу, по одному горному отвалу в Шекафтаре и в Кызыл-Жаре (около г. Таш-Кумыр), 4 хвостохранилища и 4 горных отвала в пгт. Мин-Куш, 1 хвостохранилище в пгт. Каджы-Сай. У ГП "Кыргызгеология" - 4 радиоактивных хвостохранилища. В ведении ОАО "Кыргызалтын" и ЗАО "ТК ГЕО Резерв" - два радиоактивных хвостохранилища.

В настоящее время в рамках международных проектов ведутся работы по рекультивации радиоактивных хвостохранилищ и горных отвалов. С 2013 года реализуется Межгосударственная целевая программа СНГ "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств" и проведена рекультивация хвостохранилища в п. Каджи-Сай в 2019 году. Сейчас ведутся работы по рекультивации и переносу хвостохранилищ в поселке Мин-Куш. В рамках проекта "Счета экологической реабилитации" ЕБРР в 2021 году осуществлены рекультивация и перенос горных отвалов в поселке Шекафтар и рекультивация горных отвалов в поселке Мин-Куш. Распоряжением кабмина одобрено грантовое соглашение "Рекультивация площадок уранового наследия в городе Майлуу-Суу на сумму 23 миллиона евро. В 2024 году планируется начать работы по рекультивации.

Кстати

Источники загрязнения воздуха всем хорошо известны: использование некачественного, низкокалорийного угля при отоплении жилых помещений (40), автомобильный транспорт (29), особенно грузовики, микроавтобусы и промышленные предприятия, использующие дизельное топливо (15), Бишкекская ТЭЦ (5-10). Переносимая ветром пыль также один из источников загрязнения (в среднем 21). Помимо ветровой пыли добавляется еще и пыль от строек, дорог, концентрация которой в воздухе около 9.

Автор: Суйунбек Шамшиев

Источник: silunews.kg

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