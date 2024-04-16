"Спустя 115 лет отношения между Францией и Ошем обретают новое дыхание"

Символично, что французский язык возвращается в Ош.

Неделя Франкофонии - 2024 в Кыргызстане оставила яркие следы не только в Бишкеке, но и в Оше. Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Кыргызстане Франсуа Делуас подчеркнул, что этот год был насыщен интересными мероприятиями, в которых южная столица приняла участие. По его словам, французский язык открыл новые возможности для молодежи Оша.

Расскажите, пожалуйста, как прошла неделя Франкофонии в городе Ош?

Символично, что французский язык возвращается в Ош. Университет ОшГУ сотрудничает с университетом Пуатье во Франции. В настоящее время 130 студентов записались на курсы французского языка на начальном уровне.

Это возвращение курсов французского языка началось после подписания соглашения между университетом Пуатье и ОшГУ. Финансирование от Erasmus + позволяет отправлять студентов ОшГУ на учебу во Францию, в частности в университет Пуатье. Один из условий для отправки студентов во Францию - уровень B2 французского языка.

Эти курсы готовят будущих студентов Erasmus + в университете Пуатье, которые прибудут туда из Оша.

Будет ли следующая неделя Франкофонии-2025 в Оше проходить уже полноформатно?

Это решит следующий посол, который приедет после меня. Летом я завершаю свою дипломатическую миссию в Кыргызстане, и я считаю, что логичным будет продолжить и расширить традицию недели франкофонии в Оше, основываясь на первом опыте.

Города Ош в Кыргызстане и Ош во Франции фонетически схожи, хотя численность населения во втором случае, конечно, меньше. Я был бы очень рад, как посол Франции, если бы эти два города стали ближе друг к другу.

В Оше присутствует франкофилия, то есть любовь к французской культуре. Университет ОшГУ открыл двери для этого, и я считаю, что мы должны использовать эту открытость, эту дружбу, которую мы чувствуем в Оше. Кыргызстан не ограничивается только Бишкеком.

Южная столица также играет важную роль. В 1906 году выдающийся французский ученый Поль Пеллио пересек Ош, направляясь в Китай. Он начал свою экспедицию из России, преодолел Ош и Алай, не заходя в северную часть.

Он не пересек Бишкек. Таким образом, я считаю, что эти исторические связи, которые возникли в 1906 году при визите ученого Поля Пеллио, который встретился недалеко от Оша с Курманджан Даткой. Спустя 115 лет отношения между Францией и Ошем снова начинают обретать новое дыхание.

Какое значение имеет французский язык как один из официальных языков Европейского Союза в контексте Франкофонии?

В Бишкеке было организовано около 19 мероприятий с 5 по 13 апреля. Однако фактически было 20 мероприятий, поскольку студенты университета Ала-Тоо также провели неделю Франкофонии. Мы надеемся, что в следующем году они также войдут в официальную программу Франкофонии -2025.

Отдельно хочу выразить благодарность посольству Швейцарии, которое организовало два замечательных мероприятия. Одно из них - демонстрация швейцарских фильмов, а другое - показ франкофонного кино.

Также хочу поблагодарить посольство Бельгии в Астане, которое предоставило подарки для победителей конкурсов, выражаю благодарность почетному консулу Марокко в Кыргызстане, который также подарил призы для победителей конкурсов. Также хочу отметить представительство Европейского Союза, которое в этом году согласилось стать нашим партнером. Французский язык является одним из официальных языков ЕС.

Это коллективная работа, которая отражает то, что франкофония выходит за пределы Франции. Франция имеет 67 миллионов жителей, в то время как франкофония включает 321 миллион франкоговорящих в мире. Сейчас 80 миллионов людей изучают французский язык по всему миру, и это в основном молодежь.

Каково место французского языка среди мировых языков?

Французский язык является мировым языком, пятым по числу носителей, четвертым по использованию в интернете. Это язык культуры, язык любви и чувств, связанный с французской культурой. Однако, прежде всего это язык диалога, общения и инструмент глобализации в современном мире.

Французский язык - это язык работы, технологий, который постоянно обогащается новыми словами. Мы используем все термины из информационных технологий, например, каждый год французский язык пополняется новыми словами, следуя прогрессу, особенно в медицине. Это не только наследие прошлого, но и язык, который живет, изобретает новые термины в технологиях и других областях. Это язык будущего.

Это и есть сообщение, которое хотела привнести Франкофония в Кыргызстан.

Погрузитесь в изучение французского языка, чтобы плавно войти в мировую глобализацию. Ведь мир не ограничивается только английским, русским или китайским языками - французский открывает много новых возможностей за пределами границ Кыргызстана.

Французский язык - это возможность открыть для себя более широкий мир. Мы, в посольстве Франции, работаем над тем, чтобы привлечь французские предприятия в Кыргызстан.

Редакция издания vb.kg выражает благодарность пресс-атташе посольства Франции в КР Гузель Ишеновой за содействие в подготовке материала.

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