Государству возвращен земельный участок малой арены стадиона «Спартак» стоимостью 18,3 млн. сомов

Бишкек, "Саясат.kg". При этом, данный земельный участок относился к территории малой арены стадиона “Спартак” и являлся землями общего пользования населенных пунктов.

ГКНБ КР в рамках уголовного дела по факту коррупции на баланс мэрии г.Бишкек возвращен земельный участок, площадью 0,0713 га на пересечении улиц Тоголок Молдо и Фрунзе.

Так, в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что в 2009 году отдельные должностные лица мэрии г.Бишкек и ее структурные подразделения вступив в сговор с представителем субъекта предпринимательства незаконно предоставили в частную собственность муниципальный земельный участок по ул.Тоголок-Молдо (бывший ночной клуб «Кайот») под проектирование и строительства различных развлекательных и увеселительных заведений.

При этом, данный земельный участок относился к территории малой арены стадиона “Спартак” и являлся землями общего пользования населенных пунктов. Согласно Генерального плана г.Бишкек и Земельного кодекса КР земли общего пользовния населенных пунктов не предоставляются в частную собственность.

В результате проведенных комплексных мер, в рамках уголовного дела был доказан факт незаконной выдачи земельного участка первичному владельцу и по настоящее время указанный земельный участок неоднократно продовался и последним владельцем “Ж.С.К.” передано на безвозмездной основе в муниципальную собстенность вышеуказанный земельный участок площадью 0,0713 га, оценочной стоимостью 18 300 000 сомов.

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскныке мероприятия по установлению причастных должностных и иных лиц, а также ГКНБ КР предупреждает что работа по выявлению и пресечению аналогичных фактов продолжается.