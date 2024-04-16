ГКНБ: Выявлен схрон боеприпасов на территории Аламудунского района Чуйской области

Бишкек, "Саясат.kg". Так, 14 апреля 2024 года на территории приусадебного участка, находящийся в дачном кооперативе.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий выявлен схрон боеприпасов на территории Аламудунского района Чуйской области.

Так, 14 апреля 2024 года на территории приусадебного участка, находящийся в дачном кооперативе

«Восход» с.Кара-Жыгач Аламудунского района Чуйской области обнаружен полиэтиленовый пакет. В ходе осмотра содержимого пакета обнаружены боеприпасы, в частности: боевые патроны калибра 9 мм. в количестве 108 единиц, а также 2 комплектующих (магазин на 8 патронов, протирка для чистки ствола) от пистолета марки Макарова, которые были закопаны в землю.

В настоящее время совместно с сотрудниками Аламудунского РОВД проводятся следственно-оперативные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к указанному схрону боеприпасов.