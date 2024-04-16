ГКНБ: Пресечена коррупционная схема при регистрации земельных участков

Бишкек, "Саясат.kg". В результате соотвествующих мероприятий задержан бывший начальник филиала Службы земельных ресурсов при Кабинете Министров «М.Ш.»...

ГКНБ в рамках проведенных следственно-оперативных мерпориятий по досудебному производству зарегистрированному по признакам преступления предусмотренного ст.336 (Коррупция) УК КР выявлены факты незаконной регистрации прав собственности на земельные участки площадью 11 ГА на территории Ново-Повровского и Люксембьурского айылных аймаков Ысык-Атинского района Чуйской области, путем подделки судебных решений и других государственных органов для последующей регистрации и легализации земельных участков.

Так, в результате соотвествующих мероприятий задержан бывший начальник филиала Службы земельных ресурсов при Кабинете Министров «М.Ш.», а также организаторы т.н. члены «земельной мафии» «С.А.» и «Р.М.», которые на основании постановления Октябрьского суда г.Бишкек водворены в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР в рамках следственно-оперативных мероприятий проводиться соответствующая работа установлению причастности других должностных лиц к вышеуказанному факту.