Завтра не будет холодной воды на западе Бишкека

Завтра, 16 апреля, в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, причина отключения — ремонт на водозаборе «Западный» и городских водопроводных сетях.

Холодной воды не будет с 9.00 до 22.00 в районах:

улица Алыкулова — БЧК — река Ала-Арча — улица Толстого;

улицы Юбилейная — Горького (село Пригородное) — Садовая (село Пригородное) — БЧК;

«Военный городок», «Кызыл-Аскер», жилмассив «110-й квартал», микрорайон «Достук».

Производственно-эксплуатационное управление «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.





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